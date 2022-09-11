انت الان تتابع خبر صفقة فايز سليماني في خطر.. اللاعب يبتعد عن الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبحت صفقة فايز سليماني، لاعب منتخب جزر القمر، في خطر بالنسبة للأهلي بعد طلباته المالية التي تقف عائق عن انضمامه للقلعة الحمراء.

وكيل فايز سليماني لاعب كورتريك البلجيكي، أكد وجود اتفاق مبدئي بين موكله والأهلي، لارتداء القميص الأحمر بداية من الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير أن النادي البلجيكي، طلب الحصول على 3 مليون دولا ر نظير الاستغناء عن نجم منتخب جزر القمر لصالح الأهلي، وهو المبلغ الذى تراه الإدارة الحمراء مبالغ فيه.

كما طلب اللاعب الحصول على مليون و750 ألف دولار كراتب سنوي، وتم الرد عليه من قبل الإدارة الأهلاوية أن سقف المرتبات للأجانب هو مليون وربع المليون دولار.

الأهلي ما زال في مرحلة التفاوض مع النادي البلجيكي لتخفيض طلباته المالية لضم فايز سليماني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.