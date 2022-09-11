انت الان تتابع خبر سبب احتفال مدرب الأهلي الجديد بهذه الطريقة .. ساب المؤتمر الصحفي وقعد ياكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، مجموعة من الصور القديمة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم فسخ التعاقد مع بالتراضي.

وظهر مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد وهو في إحدي المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراة ما وهو يرتدي قبعة فرنسية ويحمل في يده رغيف “خبز”، الأمر الذي جذب انتباه عدسات المصورين الحاضرين، لتسود حالة من التساؤل بين جماهير المارد الأحمر خلال الساعات الماضية، حول سبب احتفال المدرب الجديد بهذه الطريقة.

سبب احتفال مارسيل كولر بتناول الخبز:

الصور التي تم تداولها كان بعد الفوز الكبير على منتخب السويد بنتيجة 4-1 في 9 سبتمبر 2015 على منتخب السعودية والتأهل إلي يورو عام 2016 في فرنسا.