انت الان تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة .. شوبير يكشف بالأسماء القائمة الكاملة وموعد الإعلان عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الإعلان صفقات الزمالك الجديدة التي يقوم بها مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم فريق الكرة بالنادي استعداد للموسم الجديد وبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد شوبير أن صفقات الزمالك الجديدة سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأنه كان محدد الكشف عنها بعد مباراة الهلال السعودي في كأس لوسيل التي أقيمت أمس الجمعة.

آخر تطورات صفقات الزمالك الجديدة:

أوضح شوبير أن الزمالك قام بالتعاقد مع عدد من اللاعبين مثل زكريا الوردي نجم ، وابراهيما ناداي وهناك مفاوضات جارية بشأن آخرين أمثال مصطفى الزناري، مدافع طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا وعمر جابر بنادي بيراميدز محمود جاد حارس مرمي إنبي.