برشلونة يتصدر الليغا مؤقتاً برباعية في قادش
تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه الكبير على مضيفه قادش 4 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لديه فرصة استعادة الصدارة حينما يستضيف ريال مايوركا يوم الأحد على الجانب الآخر يحتل قادش المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.
وتقدم برشلونة عن طريق فرينكي دي يونغ في الدقيقة 55، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وشهدت المباراة تعرض اثنين من جماهير قادش لأزمة صحية مفاجئة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني، ليتوقف اللقاء لمدة زادت عن نصف ساعة، ليستأنف فيما بعد، ليسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 86، فيما أضاف عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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