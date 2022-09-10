نابولي يقتنص صدارة الدوري الإيطالي
اقتنص نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه سبيزيا 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة.
وخطف جياكومو راسبادوري هدف الفوز لنابولي قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي للطرد خلال اللحظات الأخيرة للمباراة.
وحقق نابولي فوزه الرابع مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم في الوقت الذي خسر فيه سبيزيا للمرة الثالثة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.
ورفع نابولي رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن اتلانتا صاحب المركز الثاني والذي خاض خمس مباريات، وتوقف رصيد سبيزيا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نابولي يقتنص صدارة الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.