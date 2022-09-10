بايرن يفرط في الصدارة.. ودورتموند يخسر

بايرن يفرط في الصدارة.. ودورتموند يخسرأهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت 2 - 2 يوم السبت في المرحلة السادسة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزيغ صفر - 3.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4 - 1 وفولفسبورغ على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1 - صفر وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2 - 2.

وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقتسم صدارة البوندسليغا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورغ الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد.

وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل، 17 عاما، بهدف لبايرن في الدقيقة 36 ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60 لكن شتوتغارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، خاض لايبزيغ مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه، والذي واجه فريقه السابق دورتموند، بعد أن رحل عن تدريبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدم المجري ويلي أوربان بهدف للايبزيغ في الدقيقة السادسة ثم أضاف المجري الأخر دومينيك شوبوشلاي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتكفل المالي أمادو هايدارا بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

واستعاد لايبزيغ إتزانه بعد خسارته على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر - 4 في الجولة الماضية من البوندسليغا ثم سقوطه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1 - 4 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.