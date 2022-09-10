نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Bruno Savio مهاجم الأهلي الجديد رسمياً أولى الصفقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Bruno Savio مهاجم الأهلي الجديد الذي أعلن عنه نادي بوليفار الحديث في دوري الدرجة الأولى البوليفي. انتقال نجمه البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية وذلك لإنعاش خط هجوم الشياطين الحمر. مع استعداد النادي الأهلي بالصفقات توالياً لبدء الموسم الجديد كامل الصفوف لكسب جميع البطولات التي يشارك بها.

تصريح نادي بوليفار عن انتقال Bruno Savio

وكتب نادي بوليفار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:

” نعلن انتقل سافيو إلى الأهلي، إنها فرصة عظيمة في مسيرته، نتمنى له كل النجاح في واحد من أكبر أندية أفريقيا. شكرًا لكن على كل ما قدمته لنا” حيث كان النجم البرازيلي واحداً من أهم اللاعبين التي يرتكز عليها النادي البوليفي قبل ذهابه خلال الفترة مع الفريق.

ما هي حقيقة تعاقد الأهلي مع برونو سافيو

ووفقاً لما ذكره موقع transfermarkt” أن اللاعب البرازيلي تم انتقاله بشكل رسمي للنادي الأهلي كما صرحت الإدارة للشياطين الحمر. عن انتقال اللاعب بشكل رسمي للانضمام للفريق بشكل نهائي وجاءت أرقام اللاعب كالتالي:

شارك اللاعب Bruno Savio في 5 مراكز في المباريات التي لعبها وهي وسط أيمن – وسط أيسر – جناح أيمن – جناح أيسر – مهاجم:

وسط الأيمن: لعب 30 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 7.

وسط الأيسر: لعب مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها.

الجناح الأيمن: لعب مباراتين سجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع.

الجناح الأيسر: لعب مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها.

المهاجم: لعب 6 مباريات سجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع.

نبذة عن مهاجم الأهلي الجديد

اللاعب من أهم لاعبين الدوري البوليفي بشكل كبير، يمتلك اللاعب من العمر 28 عامًا. حيث بدأ اللعب في صفوف فريق أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انضم إلى براغانتينو ثم انتقل لفريقه الأول مرة أخرى أمريكا.

ثم إعارة اللاعب البرازيلي مجدداً إلى صفوف كويابا ثم انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي ومنه إلى إن كي استرا الكرواتي ثم إلى آفاي البرازيلي معارا. ورحل إلى جواراني وفي نهاية الرحلة استقر مع نادي بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

البرازيلي لعب 141 مباراة خلال مسيرته الكروية أحرز خلالها 33 هدفا وصنع 18 ومع بوليفار سجل 16 هدفا وصنع 4 في 31 لقاء لعبه. كما ساعد في تتويجه بالدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.