نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شجع فريقك .. موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ستاد هزاع بن زايد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي يترقب عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، المباراة القوية المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات مباراة السوبر المصري، والمقرر أن يتم إقامتها في الإمارات هذه النسخة، وفي هذا الإطار فقد تم الكشف رسميا من جانب مجلس أبوظبي الرياضي، عن موعد المقرر لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث من المقرر أن يتم استضافت هذه المباراة على ستاد هزاع بن زايد، وذلك من خلال مدينة العين الإماراتية لإقامة المواجهة المرتقبة بين بطلا الدوري والكأس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ستاد هزاع بن زايد.

موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

وبناء على ما تم توضيحه من جانب أبوظبي الرياضي، فقد تم تحديد موعد مباراة السوبر المصري التي تقام بين الزمالك والأهلي، والتي تكون رسميا في يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر من العام الجاري، على أن يتم نقل المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات.

مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

ونجد أن هذه المرة تعتبر هي المرة الخامسة التي تحتضن فيها دولة الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، حيث كانت قد استضافة رسميا البطولة والتي قد أقيمت في عام 2015 في «ستاد هزاع بن زايد»، ومن ثم في عام 2017 والتي أقيمت من خلال «ستاد محمد بن زايد»، وقد أقيمت كذلك في عام 2018 في «ستاد هزاع بن زايد»، وفي عام 2020 في «ستاد محمد بن زايد»، ويتم نقل المباراة من خلال القنوات الرياضية الإماراتية بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري التي من المتوقع أن تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية بتعليق مصري، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS الناقل الحصري لكافة المباريات العربية والعالمية على مدار الساعة.