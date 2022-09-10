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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النصر للنصر” مباشراً هنا موعد مباراة النصر وضمك والتشكيل المتوقع للعالمي ترقب النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتضن ملعب مرسول بارك موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن، لحساب الجولة الثالثة من عمر المسابقة اللقاء الذي يعقب هزيمة النصر أمام التعاون في الجولة الماضية، تترقب جماهير العالمي ردة فعل لاعبيها ومدى أستعدادهم للمنافسة على اللقب، لأن التفريط في النقاط في بداية المشوار يجعل الفريق يعاني طوال المسابقة، وقبل اللقاء يحتل النصر المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط من الفوز في الجولة الافتتاحية على الوحدة، أما المنافس الليلة فريق ضمك فيعلم قوة المباراة وأنها عقب هزيمة للنصر، ولن تقبل الجماهير هزيمة ثانية على التوالي لذا فالخروج ولو بنقطة تعادل مكسب للباطن الليلة، الباطن يحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين في الجولتين الذي خاضهم الفريق.
موعد مباراة النصر وضمك
- 18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.
- 19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.
- 21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، دولة قطر، مملكة البحرين، الكويت، العراق.
ترتيب جدول دوري روشن 2022
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|3
|3
|0
|0
|27
|0:11
|11
|9
|2
|الهلال
|3
|3
|0
|0
|27
|0:5
|5
|9
|3
|الاتحاد
|3
|2
|1
|0
|27
|0:4
|4
|7
|4
|التعاون
|2
|2
|0
|0
|28
|0:3
|3
|6
|5
|ضمك
|2
|2
|0
|0
|28
|1:3
|2
|6
|6
|الطائي
|3
|2
|0
|1
|27
|5:3
|-2
|6
|7
|الإتفاق
|3
|1
|1
|1
|27
|2:4
|2
|4
|8
|الفتح
|3
|1
|0
|2
|27
|3:5
|2
|3
|9
|النصر
|2
|1
|0
|1
|28
|1:1
|0
|3
|10
|الرائد
|3
|1
|0
|2
|27
|3:2
|-1
|3
|11
|الوحدة
|3
|1
|0
|2
|27
|2:1
|-1
|3
|12
|أبها
|3
|1
|0
|2
|27
|6:2
|-4
|3
|13
|الخليج
|3
|0
|1
|2
|27
|4:1
|-3
|1
|14
|العدالة
|3
|0
|1
|2
|27
|4:0
|-4
|1
|15
|الفيحاء
|2
|0
|0
|2
|28
|3:0
|-3
|0
|16
|الباطن
|3
|0
|0
|3
|27
|11:0
|-11
|0
تاريخ مواجهات النصر ضد ضمك في الدوري
تقابل النصر مع ضمك قبل هذا اللقاء في دوري المحترفين السعودي في 7 مباريات، حقق العالمي الفوز في 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف في شباك ضمك، بينما حل التعادل في لقاءين، وحقق ضمك الفوز في مباراة واحدة وسجل 6 أهداف في شباك العالمي.
التشكيل المتوقع للنصر اليوم
|حراسة المرمى
|دافيد أوسبينا
|خط الدفاع
|ألفارو جونزاليس،عبد الله مادو، كونان، عبد الإله العمري
|خط الوسط
|جوان تاليسكا، علي الحسن، جوستافو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب
|خط الهجوم
|فينيست أبوبكر
القناة الناقلة ومعلق المباراة
تنقل المباراة عبر قناتين ssc hd 1 / ssc hd 5، ويعلق على المباراة المعلق عيسى الحربين ويسبق اللقاء أستوديو تحليلي يضم كلاً من المحللين التاليين.
حكام مباراة النصر ضد ضمك اليوم 2022/09/10
رابط تذاكر النصر وضمك
موعد مباراة النصر وضمك في الدوري
|المباراة
|النصر * ضمك
|البطولة
|الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن
|الموعد والتوقيت
|اليوم السبت الموافق 2022/09/10 الساعة 21.00 بتوقيت السعودية
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|ssc hd 1/ ssc hd 5
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