نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تحدي جديد».. موعد مباراة السعودية وجزر المالديف تصفيات كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وجزر المالديف ، تنطلق مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023 ، والتي من المقرر أن تستضيفها دولة أوزبكستان العام المقبل، بعدما تم تأجيلها منذ عام 2020 لظروف جائحة كورونا، ولحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات جزر المالديف وأوزبكستان وميانمار والصين، والتي تستضيف المنطقة الشرقية السعودية مبارياتها، يحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية، مساء الاثنين 12 سبتمبر، مواجهة افتتاحية قوية، تجمع منتخبا جزر المالديف والسعودية .

قبل كل شيء ، سنتناول خلال التغطية التالية كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة السعودية وجزر المالديف والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا قبل انطلاق النسخة الـ41 من البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية وجزر المالديف .

مباراة السعودية وجزر المالديف

ضربة بداية مميزة للمنتخب السعودي للشباب، في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 .

حين يلتقي ضيفه منتخب جزر المالديف ، والذي لا يمتلك أي رصيد على صعيد كرة القدم في أيًا من الفئات السنية.

وهو ما يمثل حافزًا لشباب المالديف من أجل تقديم صورة أفضل وتحقيق إنجاز تاريخي خلال الفترة المقبلة.

بينما يأمل شباب الأخضر في تدشين المشاركة التاريخية رقم 13 له في البطولة.

من أجل أن يتوج بلقب ثالث في AFC U-20 Asian Cup ، يزاحم به المنتخب الكوري الشمالي صاحب المركز السادس في قائمة الفرق المتوج باللقب.

عمومًا نستعرض أولًا ترتيب المنتخبات الـ15 التي سبق لها التتويج بلقب كأس آسيا دون 20 عامًا :

ننوه إلى أنه، وضمن لقاءات يوم الاثنين في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 للشباب ، تخوض المنتخبات العربية مواجهات قوية.

حيثما تلعب فلسطين أمام غوام ، وتلتقي قطر منتخب نيبال.

كما تخوض الأردن مواجهة قوية ضد تركمنستان ، بينما تواجه سوريا منتخب جزر ماريانا الشمالية.

المنتخب السعودي

مع منتخب السعودية تحت 20 سنة ، نستهل تغطيتنا لافتتاحية المرتقبة للتصفيات الآسيوية.

حيثما يدخل شباب الصقور مواجهة الاثنين، منتشين بالتتويج الأخير بـ اللقب الثالث في كأس العرب .

وعلى الصعيد الآسيوي، يسعى الأخضر للمضي قدمًا نحو تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

بعدما نجح المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 سنة، في نيل لقب كأس آسيا 2022.

ومن باب التفاؤل، فقد نظمت أوزبكستان مونديال آسيا للمنتخبات الأولمبية في يناير الماضي، لتعود مجددًا لاستضافتها العام المقبل على مستوى الشباب.

إليكم أولًا، جدول مباريات المنتخب السعودي للشباب في تصفيات كأس آسيا 2023 :

تاريخيًا، خاض منتخب الشباب السعودي تحت 20 عامًا غمار كأس آسيا، 12 مرة من قبل.

حيثما حصد خلالها اللقب مرتين، في نسخة 1986 ، التي استضافتها بلاد الحرمين.

بعدما تغلبت السعودية على البحرين بثنائية نظيفة.

كما فاز الصقور بالنتيجة ذاتها بلقب بطولة 1992 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حين تغلب السعوديون على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

وحل المنتخب السعودي للشباب وصيفًا مرتين.

الأولى كانت في 1985 ، بعد أن حل وصيفًا في مجموعة البطولة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن المنتخب الصيني “البطل”.

وحصد المركز الثاني أيضًا في النسخة الأخيرة عام 2016 ، بعدما خسر من اليابان (3-5) بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وحاز الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في عامي 1998 ، بعد الفوز على كازاخستان (3-1)، و2002 بعد الانتصار على أوزبكستان (4-0).

منتخب جزر المالديف

من جهة أخرى ، ومع منتخب جزر المالديف للشباب لكرة القدم ، والذي لا تتوافر الكثير من المعلومات عنه.

غير أن الفريق يشارك للمرة التاسعة في تاريخه بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 سنة.

وهو يأمل في “كسر نحسه” وبلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، فهل ينجح في ذلك؟.

جدير بالذكر أن جزر المالديف، تخوض أولًا، اليوم السبت، أولى مبارياتها في التصفيات، أمام مستضيف البطولة منتخب أوزبكستان.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة في التصفيات، لم ينجح المنتخب الملقب بـ “النهاشات الحمراء” سوى في تحقيق انتصارين فقط.

حيثما جاء الأول على حساب منتخب الفلبين بنتيجة (2-0)، في مشاركته الأولى بتصفيات نسخة 2004.

كما تغلب في تصفيات مونديال آسيا للشباب 2014 ، على المنتخب الأفغاني بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات السعودية وجزر المالديف

على صعيد المواجهات التاريخية بين Saudi Arabia vs Maldives ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، فعلى مستوى فئة الشباب، لم تجمع المنتخبين سوى مواجهة واحدة.

وذلك في تصفيات كأس آسيا 2012 ، وحينها حقق الأخضر انتصارًا عريضًا.

إذ فاز بنتيجة (11-0) في واحدة من أكبر انتصارات المنتخب السعودي على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة السعودية وجزر المالديف والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة افتتاحية الصقور في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 ، مساء الاثنين، عند الساعة الحادية عشر والنصف ( 11:30 م ) بتوقيت جزر المالديف وأوزبكستان، التاسعة والنصف ( 9:30 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت مصر، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة السعودية وجزر المالديف ، فلم يكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( AFC ) بعد عن طاقم تحكيم المواجهة.

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أو القنوات السعودية الرياضية – على الأرجح – بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر إحدى قناتي SSC1 HD أو KSA Sports 1 HD .

وبشأن معلق مباراة السعودية وجزر المالديف ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة حتى كتابة تلك السطور عن معلقي اللقاء.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد عرضنا لكم كل المعلومات المتاحة والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة السعودية وجزر المالديف والقنوات الناقلة ، إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس آسيا للشباب ونتائجهما في البطولة قبل النسخة الـ41 ، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية وجزر المالديف .