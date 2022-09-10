اليوم عودة مجموعات دوري أبطال أوروبا..البرنامج

تدور اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

دينامو زغرب - تشيلسي (س17 و45 دق) بي ان بريميوم1

بوروسيا دورتموند - كوبنهاغن (س17 و45 دق) بي ان بريميوم2

سالزبورغ - آسي ميلانو (س20) بي ان اكسترا1

إشبيلية - مانشستر سيتي (س20) بي ان بريميوم3

باريس سان جرمان - جوفنتس (س20) بي ان بريميوم1

سيلتك - ريال مدريد (س20) بي ان بريميوم2

لايبزيغ - شاختار (س20) بي ان سبور النقليزية3

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