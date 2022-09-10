“ماتش فيوتشر” تردد القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واف سي بول الأوغندي في كأس الكونفدرالية

عمر شويل - جدة ننشر لكم القناة الناقلة لمباراة فيوتشر مع فريق اف سى بول الاوغندى اليوم، بمنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية والتى يشارك بها فريق فيوتشر لأول مرة فى تاريخه من خلال منافسة قوية، تقام المباراة على ملعب سانت مارى كمبالا ويحل فيوتشر ضيفا لاف سى بول, وذلك فى اطار المنافسات دور 64 (التمهيدى) بالكونفدرالية 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر

وننشر لكم عبر موقعنا تردد القناة الناقلة لمباراة فيوتشر حيث يلتقى الفريقان مساء السبت فى تمام الساعة 3 مساءا بتوقيت القاهرة و4 بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة بين الفريقين من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية بتعليق حاتم بطيشة، وتعد هي الناقل الحصرى لمواجهات البطولات الكونفدرالية ويمكن ضبط القناة على أجهزة الاستقبال من خلال التالي:

تردد قناة بين سبورت القطرية على نايل سات

تردد القناة 11054 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي جودة المشاهدة HD

مباراة فيوتشر واف سي بول

وبعد أن وضحنا لكم تردد القناة الناقلة لمباراة فيوتشر يؤدى الفريق تدريباته في كمبالا بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره فريق بول وذلك للاعتياد على الظروف المناخية ودرجة الرطوبة .

عقد المدير على ماهر المدير الفنى للفريق، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى جلسات مع اللاعبين طالبوا من خلالها نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بأهمية إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق فقط والاستعداد للمباريات المقبلة .

وتضم قائمة فيوتشر جميع نجوم الفريق وفي مقدمتهم (محمد رضا بوبو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود عبد الرحيم جنش)، وقد استعان علي ماهر بكل من مروان محسن وجنش ونيدفيد وكذلك عمر كمال لتوجيه زملائهم في الملعب خلال المواجهة، وذلك لخبراتهم الافريقية، وترقب الفوز في أول مباراة افريقية للفريق، ويضم التشكيل المتوقع لفيوتشر الأسماء الآتية: