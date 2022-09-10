الرياضة

مهاري وسريع.. من هو برونو سافيو لاعب الأهلي المحتمل

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رياض - احمد صلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت دخول فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري على خط المفاوضات من أجل الحصول على توقيع اللاعب الدولي البرازيلي برونو سافيو نجم فريق نادي بوليفار البوليفي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

أهداف ومهارات البرازيلي برونو سافيو

 

وقالت صحيفة Tigo Sports البوليفية في تقرير صادر عنها اليوم أن إدارة النادي الأهلي تتواصل مع اللاعب منذ فترة لإقناعه بالإنضمام لعملاق القارة الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يعد من أفضل نجوم قارة أمريكا الجنوبية وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لكن تعنت إدارة ناديه أكثر من عرض جعل المفاوضات تفشل ليقترب من الأهلي في صفقة تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

برونو يجيد اللعب كصانع العاب بالإضافة إلى جناح وسبق وأن خاض 141 مباراة في مشواره تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدف وصنع 18 آخرين في الوقت الذي حصل فيه على 34 بطاقة صفراء ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا وتبلغ قيمته السوقية مليون دولار حسب موقع ترانسفير ماركت.

وخلال منافسات الموسم الكروي الجاري في بوليفيا سجل اللاعب سبعة أهداف بجانب أربعة أهداف أخرى في بطولة كأس ليبرتادوريس ويمني الأهلي النفس بالحصول على توقيع اللاعب بسبب إمكانياته الهائلة لضمان المنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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