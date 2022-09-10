مهاري وسريع.. من هو برونو سافيو لاعب الأهلي المحتمل

أهداف ومهارات البرازيلي برونو سافيو

وقالت صحيفة Tigo Sports البوليفية في تقرير صادر عنها اليوم أن إدارة النادي الأهلي تتواصل مع اللاعب منذ فترة لإقناعه بالإنضمام لعملاق القارة الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يعد من أفضل نجوم قارة أمريكا الجنوبية وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لكن تعنت إدارة ناديه أكثر من عرض جعل المفاوضات تفشل ليقترب من الأهلي في صفقة تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

برونو يجيد اللعب كصانع العاب بالإضافة إلى جناح وسبق وأن خاض 141 مباراة في مشواره تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدف وصنع 18 آخرين في الوقت الذي حصل فيه على 34 بطاقة صفراء ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا وتبلغ قيمته السوقية مليون دولار حسب موقع ترانسفير ماركت.

وخلال منافسات الموسم الكروي الجاري في بوليفيا سجل اللاعب سبعة أهداف بجانب أربعة أهداف أخرى في بطولة كأس ليبرتادوريس ويمني الأهلي النفس بالحصول على توقيع اللاعب بسبب إمكانياته الهائلة لضمان المنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.