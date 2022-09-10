الرياضة

صفقة برازيلية.. الخطيب يقترب من التعاقد مع مهاجم من الدوري البوليفي

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رياض - احمد صلاح - صفقات الأهلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية أصبحت الشغل الشاغل لمجلس إدارة الخطيب وعشاق الفانلة الحمراء بالأخص أن الفريق الأول لكرة القدم لم يظهر بالصورة المنتظرة من جانب جماهيره فى الموسم المنقضي على الرغم من نجاحه فى الوصول لدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكنه سقط بثنائية نظيفة أمام الوداد بالإضافة إلي إخفاقاته المحلية.

الخطيب يقترب من التعاقد مع نجم البرازيل

أكدت عدد من التقارير الصحفية على إقتراب الأهلى من التعاقد مع نجم فريق بوليفار البوليفي خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهو اللاعب البرازيلي برونو سافيو الذى يعتبر من أبرز المهاجمين فى الدوري البوليفي لنجاحه هذا الموسم فى تسجيل 7 أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع فريقه الذى يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق ذا سترونغيست.

برونو سافيو

نجم بوليفار البوليفي وصل إلي عامه الثامن والعشرون ويعتبر مركزه الأساسي جناح أيمن وليس مهاجم صريح ولكن فى بعض الأحيان يتم توظيفه فى مركز المهاجم ولذلك ورقة مميزة لسد العجز الهجومي الذى يعانى منه النادى الأهلى منذ الموسم الماضي بالأخص أن حسين الشحات لم يظهر بالصورة المنتظرة والحال ذاته ينطبق على اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر والثنائي المحترف بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي السابق ولويس ميكيسوني نجم موزمبيق والذى رحل على سبيل الإعارة لفريق أبها السعودي فى الإنتقالات الصيفية الجارية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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