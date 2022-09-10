طلائع الجيش يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد بقيادة علاء عبد العال



وكان جهاز الكرة بالطلائع قد منح اللاعبين راحة حتى 10 سبتمبر الجارى بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الإسماعيلى، استعداداً لانطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.



ونجح مسؤولو طلائع الجيش فى التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لإيسترن كومباني ليقود الفريق فى الموسم الجديد 2022/2023.



وأسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش ، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.



تولى طارق العشري تدريب فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في فترتين، الأولى كانت من 11 نوفمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وقادهم في 7 مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 5 لقاءات.