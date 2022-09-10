نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “CAF” جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي بتعليق جواد بدة وهشام فرج اليوم السبت 10/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان نحن على موعد مع مواجهة قوية مثيرة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريق الوداد المغربي ونظيره فريق نهضة بركان المغربي، وذلك ضمن مناسبات بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم هذه النسخة 2022، حيث نجح الفريقين في السيطرة على البطولات القارية هذه النسخة والوصول إلى نهائي مغربي خالص للمنافسة على لقب بطولة السوبر الإفريقي، والتي تعد واحدة من ضمن أهم البطولات الأفريقية التي يتنافس عليها العديد من الأندية الإفريقية في القارة السمراء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي.

مباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي اليوم

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مباراة قوية اليوم والتي تعد موقعة هامة في نهائي الكأس السوبر الأفريقي الذي يجمع فريقين مغربيين للمرة الأولى، حيث نجح فريق الوداد الرياضي المغربي في اقتناص لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على النادي الأهلي المصري، فيما نجح فريق نهضة بركان في اقتناص لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية هذه النسخة، وقد قد تم تحديد موعد انطلاق المباراة لتكون اليوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان اليوم

ومن المقرر أن يتم بث المباراة القوية في نهائي السوبر الأفريقي عبر شاشة وقناة المغربية Arryadia TNT HD المفتوحة، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الفضائي القطرية، عبر قناة beIN Sports HD 4 والتي تعتبر هي الناقل الحصري للبطولات الإفريقية في الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل عام، حيث أعلنت على حصولها على حقوق نقل المباراة القوية بين الفريقين مساء اليوم، حيث يسعى الفريقين إلى اقتناص الفوز في هذه المباراة لتحقيق اللقب الأفريقي الثاني في الموسم الجاري، فقد كام فريق نهضة بركان المغربي قد نجح في الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية هذه النسخة وذلك على حساب أورلاندو بيراتس بركلات الترجيح، بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة النهائية.

تردد قناة المغربية Arryadia TNT HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير Astra 3A 23.5 شرق 11617 عمودي 27500 3/4 مفتوح Astra 3A 23.5 شرق 11569 أفقي 9500 3/4 مفتوح

ترد قناة beIN Sports HD 4

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح Eutelsat 8 West A 11054 أفقي 27500 2/3 Arabsat 2A 11585 عمودي 27500 2/3

معلق مباراة الوداد ونهضة في كأس السوبر الإفريقي