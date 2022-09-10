نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست اليوم في الجولة 7 من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 يلتقي نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ستاد بريست اليوم السبت الموافق 10-9-2022 على ملعب “بارك دي برانس” في العاصمة الباريسية حيث يسعى كل من الفريقين في هذه المباراة الفوز والحصول علي النقاط الثلاث من أجل تعزيز مواقعهم داخل جدول ترتيب الفرق وبالأخص نادي باريس سان جيرمان لمواصلة حصد النقاط للحفاظ على لقب بطولة الدوري التي حصل عليها الموسم المنصرم.

مشوار نادي باريس سان جيرمان ونادي بريست في الجولات الأولى

يدخل الليلة باريس سان جيرمان لقاءه أمام نادي بريست وهو في المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف نادي لينس المتصدر بفارق نقطة وحيدة وبالتساوي مع نادي مارسيليا بنفس عدد النقاط وقد لعب باريس 6 جولات سابقة استطاع من خلالها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط ولم يتعرض حتي الآن إلى أي هزيمة في مباريات الدوري الفرنسي.

وعلي الناحية الأخري من اللقاء يتواجد نادي “ستاد بريست” الضيف على نادي باريس سان جيرمان يدخل لقاء الليلة وهو يعاني من سوء النتائج المتلاحقة في مبارياته حيث لعب بريست 6 مباريات هو الآخر ولم يستطع الفوز الا في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين بينما مني بالهزيمة في 3 مباريات ويسعى الليلة إلى إدراك موقفه والفوز من أجل تعديل المسار مرة أخرى.

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع : سيرجيو راموس – ماركينيوس – بريسنل كيمبيمبي

وفي خط الوسط : نوردي موكيلي – ريناتو سانشيز – ماركو فيراتي – خوان بيرنات

خط الهجوم : ليونيل ميسي – كيليان مبابي – نيمار

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التشكيل المتوقع لمباراة ستاد بريست اليوم

حراسة المرمى : ماركو بيزوت

خط الدفاع : ليليان براسير – اشرف داري – كريستوف هيريل – جان كيفين دوفيرن

وفي خط الوسط الدفاعي : هوغو ماجنيتي – حارس بلقبلة

خط الوسط الهجومي : يوسف بلعيلي – بيير ليس ميلو – فرانك هونورات

مهاجم صريح : اسلام سليماني.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست والقناة الناقلة لها

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبريست اليوم في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة بتوقيت المملكة السعودية وتنقلها لكم قناة بي ان سبورت بريميوم 2 بتعليق صوتي مميز للمعلق “حسن العيدروس”.