نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2023.. ليستر سيتي في آخر القائمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتعارف عليه بأن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأقوى من حيث التنافسية على مستوى العالم، فمن الصعب ألا تتم متابعة هذا الدوري من قبل جماهير الكرة على مستوى العالم، وبناء على ذلك سنقوم بعرض ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2023 بعد 6 جولات.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2023

إليكم ترتيب الدوري الإنجليزي المفاجئ لدى الكثير من الناس بعد مرور 6 جولات بالصورة الآتية:

المركز الأول يحتله فريق أرسنال برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.

المركز الثاني يحتله مان سيتي صاحب اللقب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

المركز الثالث يحتله فريق توتنهام برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، لكن فارق الأهداف في صالح مان سيتي.

المركز الرابع يحتله فريق برايتون والذي يعتبر مفاجأة هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

وفي المركز الخامس نجد فريق مان يونايتد برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

ونجد فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

وفي المركز السابع نجد فريق ليفربول برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، فهذا المركز مفاجئ لدى معظم جماهير كرة القدم.

وفي المركز الثامن نجد فريق برينتفورد برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

وفي المركز التاسع نجد فريق ليدز يونايتد برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

وفي المركز العاشر نجد فريق فولهام الصاعد برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

ترتيب آخر 10 مراكز بالدوري الإنجليزي 2023

إليكم ترتيب آخر 10 مراكز بالصورة الآتية:

المركز ال11 يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

المركز ال12 يحتله فريق ساوثهامبتون برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

المركز ال13 يتواجد فريق بورنموث برصيد 7 نقاط.

المركز ال14 يحتله فريق وولفرهامبتون برصيد 6 نقاط.

المركز ال15 يتواجد كريستال بالاس برصيد 6 نقاط.

المركز ال16 يتواجد إيفرتون برصيد 4 نقاط.

المركز ال17 استون فيلا برصيد 4 نقاط.

المركز ال18 وست هام برصيد 4 نقاط.

المركز ال19 نوتينغام فوريست برصيد 4 نقاط.

المركز ال20 والأخير والمفاجئ يتواجد ليستر سيتي برصيد نقطة واحدة من 6 مباريات.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2023، وتم التأكد من تأجيل الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، حدادًا على ملكة إنجلترا والتي توفت يوم الخميس الموافق 8/9/2022.