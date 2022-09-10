الخطيب يصدمه.. مارسيل كولر يطلب ثلاثة طلبات عاجلة من إدارة الأهلي

طلبات عاجلة من مارسيل كولر لإدارة الأهلى

حدد السويسري مارسيل كولر ثلاثة طلبات من مجلس إدارة النادى الأهلى الأول هو الحصول على ملف كامل يتضمن جميع المعلومات عن كل لاعب بهدف التعرف على اللاعبين بسرعة أكبر بالأخص أن سواريش المدرب السابق للفريق الأحمر وجد صعوبة كبيرة فى التعرف على اللاعبين وذلك كان له مردود سلبي على النتائج.

طلب مارسيل كولر الثاني هو التعرف على لائحة الفرق الداخلية بهدف التعرف على سير نظام العمل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بالأخص أن المدرب السويسري يرغب فى وضع عدد من الضوابط حتي يتمكن كل لاعب وفرد من معرفة حقوقه وواجباته.

الطلب الثالث متمثل فى الحصول على أجندة كاملة لمباريات الأهلى خلال الفترة المقبلة وذلك سواء المستوي المحلى أو على المستوي الأفريقي ولكن إدارة الأهلى أكدت للمدرب المخضرم أن الإتحاد المصري لكرة القدم لم يقوم بالإعلان عن مواعيد المباريات حتي الأن وذلك كانت مفاجأة صادمة للمدير الفني للنادى الأهلى الجديد.