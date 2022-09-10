انت الان تتابع خبر تعرف على التشكيل الأقرب للجهاز الفنى الجديد للمصرى بقيادة إيهاب جلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لفريق المصري، على تواجد بعض الأسماء بجهازه الفني المسؤول عن قيادة الفريق البورسعيدي فى الموسم الجديد، بعدما أتم مسئولو المصري تعاقدهم مع إيهاب جلال على تولى الإدارة الفنية للفريق لمدة موسم.



ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني لإيهاب جلال كلا من، حمد إبراهيم مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، مصطفى كمال مدرب حراس، هشام مصطفى طبيب فريق، وعلى طه محللا للأداء.



ومن جديد عاد إيهاب جلال لتولي تدريب النادي المصري فى ولاية ثانية، حيث أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروي المقبل 2023/2022.



إيهاب جلال من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.



وقاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.