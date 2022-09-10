انت الان تتابع خبر الأهلى يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى الوديات استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق للمشاركة فى المباريات الودية، المقرر خوضها استعداداً للموسم الجديد، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الرباط الصليبي.



ويستعد أكرم توفيق لتسجيل ظهوره الأول مع الأهلي بعد فترة غياب طويلة للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي التى تعرض لها فى يناير الماضي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وخاض أكرم توفيق برنامج تأهيلي لأكثر من ستة أشهر فى النمسا وقطر والقاهرة، قبل أن يتماثل تماما للمشاركة فى المباريات.



ورغم مشاركة أكرم توفيق في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن الجهاز الفني السابق بقيادة ريكاردو سواريز فضّل عدم المغامرة به بسبب عودته من إصابة طويلة، واهتدى إلى التمهل على اللاعب للحصول على الوقت الكافي من أجل استعادة لياقته البدنية ومن ثم الدفع التدريجي به في المباريات.