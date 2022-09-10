على طريقة جوزيه.. قرار ناري من مدرب الأهلي الجديد يفاجئ الجماهير ومجلس الإدارة

أول طلب من مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التعاقد مع المدرب السويسري “مارسيل كولر” والذي يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب وسبق له وأن درب عدة أندية أوروبية ومنتخبات من الطراز الرفيع، وهذا في الوقت الذي أشارت فيه وسائل الإعلام إلى كون المدرب الجديد للأهلي سيحصل على راتب شهري يقدر بنحو 150 ألف دولار وهذا بجانب موافقة النادي على تعيين 3 مساعدين له.

وبحسب المصادر القريبة من الأهلي، فإن المدرب قد طلب من مجلس الإدارة إعطاءه كامل الصلاحيات للتعامل مع القوام الحالي للفريق واختيار الأسماء التي سترحل عن النادي وكذلك الأسماء التي سيتم التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية ومن ثم محاسبته على تحقيق الألقاب والبطولات.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت بأن شخصية مارسيل كولر، تشبه كثيرًا شخصية المدرب البرتغالي السابق للنادي الأهلي، مانويل جوزيه، والتي عرفت بالصرامة والالتزام، مؤكدة بان هذا الأمر كان سببًا وراء تعاقد الأهلي مع كولر تحديدًا من بين الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي.

الأهلي يوافق على اتمام 8 صفقات جديدة

في السياق ذاته، قالت تقارير صحفية قريبة من النادي الأهلي بأن مجلس الإدارة قد وافق على اتمام 8 صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا مع رصد 200 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية وقادرة على مساعدة الفريق في الاستحواذ على كل البطولات والألقاب في الموسم القادم من أجل تعويض الجماهير الحمراء على خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي.