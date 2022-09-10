"صفقات تاريخية" مرتضي منصور يكشف عدد اللاعبين الجدد وموعد الإعلان عن اسمائهم

مرتضي منصور يكشف عدد اللاعبين الجدد وموعد الإعلان

أكد مرتضي منصور أن مجلسه تمكن من التعاقد مع 8 لاعبين وذلك بخلاف الثنائي إبراهيما نداى النجم السنغالي وزكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي السابق والذى شارك فى مباراة الزمالك والهلال السعودي بالأمس فى كأس لوسيل الذى أقيم فى قطر وحدد منصور موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة حيث أكد أن يوم الإثنين المقبل سيتم الإعلان عن جميع الصفقات.

مرتضي منصور أكد أن هزيمة الزمالك فى مباراة الهلال بالأمس لن يكون لها تأثير سلبي على الفريق الأبيض فى الموسم الكروي الجديد بالأخص أن الزمالك ظهر بصورة مميزة أمام الفريق السعودي وضربات الجزاء كانت الحاسمة لهذه المواجهة التى خاضها الزمالك بعد حصول اللاعبين على فترة راحة على عكس الهلال الذى خاض 3 مباريات فى الدوري السعودي حتي الأن.

جدير بالذكر أن الزمالك من المقرر أن يخوض مواجهة خارج الديار أمام إليكت سبورت التشادي الذى أكد أن مواجهته مع الفارس الأبيض ستقام فى ياوندي العاصمة الكاميرونية.