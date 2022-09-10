انت الان تتابع خبر عاجل – أول قرار من لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام الهلال السعودي : مش هنرجع مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغادر اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، بعثة الزمالك العاصمة القطرية الدوحة المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري السعودي التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب لوسيل أكبر ملاعب قطر لبطولة كأس العالم 2022، متوجهة إلي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وخسر الزمالك أمام الهلال السعودي أمس بضربات الجزاء من علامة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي حيث سجل إيجالو لاعب الزعيم الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18 من عمر المباراة، في المقابل احرز أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وحصل الهلال السعودي على مليون ونصف دولار أمريكي بعد حصوله على لقب كأس لوسيل، فيما حصل الزمالك على مليون دولار بصفته وصيف البطل.