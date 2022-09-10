انت الان تتابع خبر سبب تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي.. فرق مستفيدة من هذا القرار أولهم ليفربول والان مع التفاصيل

سبب تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

رياض - احمد صلاح - قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإصدار قرار بتأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة بشكل رسمياً إلى أن يتم إصدار إشعار آخر، وهذا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتعتبر من الأحداث التي أثرت عليه.

ويرجع السبب الأساسي وراء تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي إلى وفاة الملكة إليزابيث أمس الخميس عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، وذلك بعد أن قضت أكثر من 70 عاماً على عرش بريطانيا، ولذلك أعلنت الحكومة حالة الحداد في البلاد بعد وفاة الملكة.

الفرق المستفيدة من قرار تأجيل الدوري الإنجليزي

ويأتي ليفربول رأس المستفيدين من قرار تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشيلسي ضمن قرار التأجيل من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث أمس.

وأيضاً مانشستر يونايتد تعرض إلى الخسارة في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسييداد، وهو يعود إلى التعثر بعد 4 انتصارات متتالية.

وفشل ليستر سيتي في تحقيق انتصار منذ بدء الموسم الحالي، ومن المقرر أن يقابل أستون فيلا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.