انت الان تتابع خبر بعد خسارة سوبر لوسيل من الهلال.. تعرف على جائزة الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خسر الزمالك مباراة سوبر لوسيل بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لويل في العاصمة القطرية الدوحة.

مباراة سوبر لوسيل، جمعت بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين والزمالك بطل الدوري المصري الممتاز.

المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لهدف، الهلال تقدم عن طريق مهاجمه النيجيري إيجالو وتعادل أحمد سيد ” زيزو” لأبناء ميت عقبة.

وفاز الفريق السعودي ببطولة سوبر لوسيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، وأهدر في ركلات الترجيح من الزمالك كل من أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، بينما سجل محمد أشرف روقا الركلة الوحيدة للفريق الأبيض.

الزمالك سيحصل على مليون دولار وهى جائزة الخاسر في مباراة سوبر لوسيل، بينما الهلال سيحصل على مليون ونصف المليون دولار.