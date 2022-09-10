نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني موسم 2023 و أبرز إحصائيات لا ليغا بعد أول 4 جولات في المقال التالي

عمر شويل - جدة على حسب ما ذكره الكثير من خبراء التحليل فالدوري الاسباني هذا الموسم ستشتعل المنافسة به بصورة كبيرة، نظرًا لقوة ريال مدريد وبرشلونة، وبناء على ذلك نجد أن هناك متابعة مستمرة حول ترتيب الدوري الاسباني موسم 2023، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال. ترتيب الدوري الاسباني موسم 2023 إليكم ترتيب فرق الدوري الاسباني بعد أول 4 جولات من الدوري بالصورة الآتية: المركز الأول يتواجد صاحب اللقب ريال مدريد برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

المركز الثاني يحتله برشلونة برصيد 10 نقاط.

المركز الثالث يتواجد به فريق فياريال برصيد 10 نقاط، لكن فارق الأهداف في صالح برشلونة.

المركز الرابع يحلته ريال بتيس برصيد 9 نقاط.

المركز الخامس يتحله أوساسونا برصيد 9 نقاط، لكن فارق الأهداف في صالح ريال بتيس.

المركز السادس يوجد فريق اتلتيك بيلباو برصيد 7 نقاط.

المركز السابع فريق اتلتيكو مدريد برصيد 7 نقاط.

المركز الثامن يوجد فريق سلتا فيغو برصيد 7 نقاط.

المركز التاسع يوجد فريق ريال سوسيداد برصيد 7نقاط.

المركز العاشر يوجد فريق فالنسيا برصيد 6 نقاط.

المركز ال11 فريق مايوركا برصيد 5 نقاط.

المركز ال12 فريق غيرونا برصيد 4 نقاط.

المركز ال13 فريق ألمرية الصاعد حديثًا برصيد 4 نقاط.

المركز ال14 فريق رايو فاليكانو برصيد 4 نقاط.

المركز ال15 فريق إسبانيول برصيد 4 نقاط.

المركز ال16 بليد الوليد برصيد 4 نقاط.

المركز ال17 إشبيلية برصيد نقطة واحدة.

المركز ال18 فريق إلتشيه بنقطة وحيدة.

المركز ال19 يتواجه به خيتافي بنقطة وحيدة.

المركز ال20 يحتله فريق قادش بصفر من النقاط. أبرز إحصائيات الدوري الإسباني بعد أول 4 جولات إليكم أبرز تلك الإحصاءات بالصورة الآتية: يحتل روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة المركز الأول من حيث عدد الأهداف برصيد 5 أهداف، ويناصفه ذلك المركز باغو اسباس لاعب فريق سلتا فيغو.

ولم يتحصل فريق قادش على أي نقطة فهو الفريق الوحيد الذي هزم في ال4 جولات.

بينما نجد أن ريال مدريد هو الذي يحافظ على سجل انتصاراته في أول 4 مباريات برصيد 12 نقطة. وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بصورة مفصلة ترتيب الدوري الاسباني موسم 2023 في أول أربع جولات، ومن المنتظر اشتعال المنافسة وبالتحديد بين برشلونة وريال مدريد في الجولات القادمة من الدوري.

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