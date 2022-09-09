نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول” نتيجة مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل Al Hilal V’s elzmalk في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجمعية المصرية والسعودية نتيجة مباراة الزمالك والهلال السعودي خلال هذا اليوم الجمعه الموافق 9 سبتمبر ضمن مباراة كأس روسيل والمقامة في دولة قطر،حيث يرغب كلا من الهلال السعودي والزمالك في الخروج بالنجاح والفوز لتحقيق هذه البطولة الودية الإستثنائية وسط حضور جمهور كبير جداً يتعدى ال 80,000 مشجع، وهذه المباراة سوف تقام ضمن استعداد دولة قطر لاستضافة كأس العالم الجاري خلال شهر نوفمبر القادم، ونتابع معكم عبر السطور القادمة نتيجة مباراة الزمالك والهلال اليوم.

نتيجة مباراة الهلال والزمالك

انتظروا متابعة نتيجة المباراة الهلال السعودي والزمالك خلال اليوم لحظه بلحظه بعد قليل، وتكون هناك حالة من الترقب والانتظار بين الجمهور وتوقعات بحضور جماهيري ضخم خاصة أن المباراة ستقام بين بطلي الدوري المصري و بطلي الدوري السعودي ويقود أحمد مرتضى منصور بعثة الزمالك.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والهلال اليوم

من المنتظر أن تنقل قناة الكأس القطرية بي ان سبورت مباراة الهلال والزمالك خلال اليوم وسط كوكب من المعلقين أهمهم خليل البلوشي ومدحت شلبي وأحمد الطيب وأحمد الطيب وتحارب كل من فريق الزمالك والهلال للفوز في تلك المواجهة في كأس لوسيل.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال

ستدخل الزمالك هذة المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد عواد ومحمود الونش وأبو الفتوح وسامي عبد الحميد وسيف الجزيري وأمام عاشور وزيزو في تشكيل يظهر قويا بالنسبة لفريق الزمالك امام الهلال وحرس المدير الفني للزمالك فيريرا قيادة تأهيل الفريق النهائية على ملعب لوسيل امل توقعات بانضمام شيكابالا خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك والهلال

دياز يقر بمعرفة الزمالك

كشف المدير الفني للهلال السعودي دياز على معرفته الكاملة لفريق الزمالك، وقد سبق لدياز قيادة بيراميدز في الدوري المصري ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الدوري المصري ويضم الهلال في هذه المباراة بمجموعة من النجوم الضخمة وهنا الأمر الذي يعكس توقعات كثيرة بقدرة الهلال السعودي على الفوز على الزمالك في تلك المباراة لتعويض الخسارة الأخيرة أمام النادي الأهلي المصري في مباراة كأس العالم للأندية.

ونرفق اليكم متابعة نتيجة مباراة الزمالك والهلال، وذكرنا والقنوات الناقلة عن المباراة بين الهلال والزمالك .