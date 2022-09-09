نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الديربي المغاربي».. موعد مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان ، تنطلق مساء غدٍ السبت، مواجهة نارية من العيار الثقيل، في ديربي محلي مغربي، ولكن بصبغة قارية، حيث بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022 ، التي تقام من مباراة واحدة، تجمع الغريمين التقليديين “في السنوات الأخيرة” نهضة بركان والوداد الرياضي ، من بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ، وهي القمة المغربية التي يستضيفها المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، ومن المتوقع أن تجذب الملايين من المتابعين في داخل المغرب وخارجها من عشاق كرة القدم العربية والأفريقية.

قبل كل شيء ، سنستعرض بالتفاصيل كواليس وآخر الأخبار والمستجدات بشأن موعد مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار الفريقين ونتائجهما قبل بلوغ نهائي كأس السوبر الأفريقي ، علاوة على تاريخ المشاركات في البطولة وأبرز الإنجازات بها، وأخيرًا تاريخ مواجهات الوداد الرياضي ونهضة بركان .

مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان

جماهير كرة القدم العربية والأفريقية، والمغربية على الأخص، على موعد مع لقاء ناري.

حيثما مواجهة نهضة بركان والوداد الرياضي في كأس السوبر الأفريقي 2022 .

وهي البطولة التي قد يلعب التاريخ والخبرة دورًا كبيرًا بها.

خاصةً مع تتويج وداد الأمة بلقبها لمرة واحدة، فضلًا عن حصد المركز الثاني في مناسبتين.

بينما حل فريق النهضة الرياضية البركانية وصيفًا في النسخة قبل الأخيرة الأخيرة من CAF Super Cup 2020 .

عمومًا سنتناول فيما يلي قائمة بالأندية التي سبق لها التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي قبل النسخة الـ31 :

جدير بالذكر، أن النسخة الأخيرة من البطولة، نجح الأهلي المصري في حسمها على حساب نادي الرجاء المغربي، في “لقاء ماراثواني“.

نادي الوداد الرياضي

نستهل تغطيتنا مع بطل دوري أبطال أفريقيا ، نادي الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم .

والذي نجح في الظفر بـ لقب “مثير للجدل” على ملعبه ووسط جماهيره، من أمام بطل المسابقة لموسمين متتالين.

وبالطبع الحديث عن النادي الأهلي المصري، والذي سعى من أجل رقم قياسي تاريخي، بالتتويج باللقب الثالث على التوالي، والرقم 11 في تاريخ الفريق القاهري.

وعلى ضوء التتويج الأخير لـ وداد الأمة بـ CAF Champions League ، أصبح في خزينة الفريق المغربي 3 ألقاب.

تاريخيًا، خاض Wydad Athletic Club غمار السوبر الأفريقي 3 مرات من قبل.

حيثما تمكن من الظفر بلقب نسخة 2018 ، وذلك على حساب نادي مازيمبي الكونغولي.

بعدما فاز فريق القلعة الحمراء بهدف نظيف (1-0).

كما احتل المركز الثاني في مشاركتي 1993 ، بعد أن خسر من أمام أفريكا سبورتس العاجي بركلات الترجيح بنتيجة (3-5)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

علاوة على الخسارة بالمشاركة الثانية في المنافسة عام 2003، بعد الهزيمة من أمام الزمالك المصري (1-3).

نادي نهضة بركان

من ناحية أخرى ، ومع نادي نهضة بركان المغربي ، والذي يقدم أفضل مستوياته في السنوات الأخيرة.

مما جعله واحدًا من أقوى الأندية في كرة القدم المغربية.

حتى بات مهددًا لعرش أعتى الفرق على غرار الرجاء الرياضي.

وعن المشاركة الثانية RS Berkane في كأس السوبر الأفريقي ، فجاءت عقب فوزه بلقب النسخة الأخيرة من الكونفدرالية الأفريقية 2022 .

حين تغلب على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بضربات الجزاء بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

على الصعيد التاريخي، يمتلك النهضة البركانية مشاركة واحدة في البطولة الأفريقية ، التي تجمع بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

حيثما اصطدم بالعملاق المصري “الأهلي” صاحب الألقاب العشر، وذلك في نسخة 2021.

تلقى خلالها الهزيمة بثنائية نظيفة، سجلها كلًا من محمد شريف وصلاح محسن.

تاريخ مواجهات الوداد الرياضي ونهضة بركان

على صعيد المواجهات التاريخية بين Wydad AC vs RS Berkane “أفريقيًا”، فلم نرصد في “ثقفني” أي لقاءات بين الناديين.

بينما “محليًا” جمعت الجانبين إجمالي 31 مواجهة.

تنوعت اللقاءات ما بين الدوري المغربي وكأس العرش ، إضافة إلى مواجهات ودية أخرى.

فاز الوداد الرياضي في 11 مباراة، أما نهضة بركان فحقق الانتصار في 14 لقاءً.

بينما حسم التعادل نتيجة 6 مواجهات.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الوداد الرياضي ونهضة بركان.

فقد تقاسم الناديين عدد الأهداف المسجلة، برصيد 33 هدفًا لكل فريق.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت الفوز بنتيجة (3-2).

والتي تحققت بالتبادل بين الفريقين، بدأها الوداد خلال مواجهة الدور الأول في الدوري المغربي 2014/2013.

قبل أن ينجح النهضة البركانية في الثأر، في لقاء الإياب من البطولة الإحترافية إتصالات المغرب 2019/2018.

أما عن أكبر انتصار لـ الوداد الرياضي ضد نهضة بركان ، فجاء بنتيجة (4-0).

وهو ما حدث خلال مباراة الدور الأول من البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول موسم 2021/2020.

بينما كان الفوز الأكبر لـ نهضة بركان ضد الوداد الرياضي بنتيجة (3-0).

والذي جاء خلال مواجهة الإياب من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2014/2013.

موعد مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة مواجهة كأس السوبر الأفريقي ، مساء السبت، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت المغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( CAF ) المهمة إلى الدولي الجزائري مصطفى غربال.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية ( الناقلة لمباريات البطولات الأفريقية المختلفة ) بتغطية أحداث “النهائي المغربي”، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 4 إضافة إلى قناة beIN Sports Fr 4 HD max ، بجانب القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD ، وأيضًا قناتي SuperSport Maximo 1 و SuperSport Variety 3 .

وبشأن معلق مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان ، فسيكون المعلق الرياضي المغربي هشام فرج عبر الرياضية المغربية.

الخاتمة

في النهاية ، قدمنا لكم تغطيتنا المتميزة والحصرية بالتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة نهضة بركان والوداد الرياضي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار الفريقين ونتائجهما قبل بلوغ الموسم الـ31 من كأس السوبر الأفريقي 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، واختتمنا بالحديث عن تاريخ مواجهات نهضة بركان والوداد الرياضي .