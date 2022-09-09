شباب اليمن يستهل مشواره بملاقاة فلسطين غداً
يستهل المنتخب الوطني للشباب، مشواره في التصفيات الآسيوية لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ السبت بملاقاة نظيره الفلسطيني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد النفيعي التصفيات، بجانب منتخبات لاوس البلد المضيف، اليابان، فلسطين وغوام، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام العام المقبل بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.
ويطمح شباب اليمن إلى خطف الثلاث النقاط والشروع في المنافسة منذ الجولة الأولى، رغم قوة المنتخب الفلسطيني الذي يسعى هو الآخر لانتزاع الثلاث النقاط.
وكان المنتخب الشاب أنهى مشواره مؤخراً في بطولة كأس العرب واكتفى بالتأهل لربع النهائي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت العاصمة صنعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب اليمن يستهل مشواره بملاقاة فلسطين غداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.