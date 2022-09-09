نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل Zamalek vs Al Hilal في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس وهي قناة الكأس من القنوات التي تعرض العديد من المبارايات الرياضية المشهورة بجودة عالية، حيث يحب الملايين من الأشخاص متابعة قناة الكأس، وحصلت على شهرة عالية في كافة أنحاء العالم العربي، وسوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن تردد قناة الكأس وخطوات تنزيل القناة والبرامج والبطولات التي تعرضها القناة.

تردد قناة الكأس

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل حيث سوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة الكأس القطرية وهي التي ستقوم بنقل المباراة وهو كالآتي:

القمر الصناعي سهيل سات .

. التردد 10770.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الجودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد 11919.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد 12245.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي عرب سات.

الجودة HD.

التردد 36605.

القمر الصناعي أسيا سات .

. معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

التردد 12183.3.

القمر الصناعي جلاكسي .

. معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

معدل الاستقطاب أفقي.

خطوات تنزيل قناة الكأس القطرية

لمتابعة طريقة تنزيل قناة الكأس القطرية يجب عليك اتباع كافة الخطوات التالية:

اضغط على كلمة “القائمة” التي توجد في الريموت.

اختر كلمة “تركيب الهوائي”.

اختر القمر الصناعي.

دون تردد القناة ومعامل تصحيح الخطأ والجودة ومعدل الاستقطاب.

ثم اضغط على كلمة “تنزيل القناة” وكلمة “حفظ”.

البرامج التي تعرضها قناة الكأس القطرية

تعرض قناة الكأس القطرية العديد من البرامج الرياضية المتنوعة وهي كالآتي:

• سبورت نت.

• برنامج حصاد الأسبوع.

• برنامج المجلس.

• جرايد.

• الحكم.

• ضيفنا.

• 90 دقيقة للأعلامي فالح الشهري.

• فلاورز.

• الكرة العربية.

• المضمار.

• برنامج نواصي.

• برنامج الحصاد.

• ثنتين ونص.

• برنامج قبل الجولة.

• برنامج مع سمعة.

• Sport .net.

• Preview.

• Qsl studio.

• برنامج فض فض.

البطولات التي تعرضها قناة الكأس القطرية

هناك العديد من البطولات الرياضية التي تعرضها قناة الكأس القطرية وهي كالآتي: