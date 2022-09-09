نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اتفرج من البيت” تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر والسعودية ومختلف الدول العربي في هذا التوقيت المباراة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك المصري ونظيره الهلال السعودي، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس لوسيل التي من المقرر ان يتم انطلاقها مساء اليوم في قطر، وفي هذا الاطار يرغب المتابعين في التعرف على تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة الناقلة للمباراة مجانا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التردد الخاص بقناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي اليوم

ونجد ان كافة عشاق القلعة البيضاء فى مصر وفي مختلف الدول العربية في انتظار مباراة القمة العربية التي تجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي، وهي المباراة المقرر ان يتم إقامتها مساء اليوم الجمعة، والتي تقام على ستاد لوسيل الذى يستضيف المباراة النهائية ببطولة كأس العالم، والتى تحتضنها قطر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث تنطلق احداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر ان ويحصل الفائز بمباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي، على مكافأة تصل الى 1.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثانى فى اللقاء على مليون دولار.

قناة الكأس الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم

وقد شهدت الأيام الأخيرة اعلان هام جاء من جانب قنوات الكأس القطرية، والتي اعلنت عن نقلها لمباراة الزمالك والهلال السعودي عبر قناة alkass 1 و alkass 2، وحيث تعتبر قناة الكأس القطرية من القنوات الرياضية الشهيرك التي تبث من داخل قطر و التي تعرض مباريات هامة أبرزها مباريات الدوري القطري، كما تهتم بنقل مجموعة من المباريات العالمية الودية، ونجد ان ابرز ما يميز قناة الكأس القطرية هو أنها تعرض برامجها مجانًا بدون تشفير، وطوال اليوم بدون انقطاع.

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

ونجد ان مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية على العديد من الأقمار الصناعية بشكل مفتوحة ومشفر، حيث تتواجد من خلال القمر المصري نايل سات، والقمر القطري سهيل سات، وعرب سات بدر 4، آسيا سات، والقمر الصناعي جالاكسي 19 الذي يضم قناة وحيدة وهي قناة alkass 2، وقد جاء تردد القناة على النحو التالي.

اسم القناة alkass 1 القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4\3 معدل الاستقطاب رأسي

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات هو 11919.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

من خلال معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 5/6.