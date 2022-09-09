نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي وكيفية ضبط القناة على الريسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع من خلال هذا التقرير القادم معلومات حول إحداثيات تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال حيث تعد من بين أهم القنوات الرياضية، والتي تقوم بعرض المباريات المحلية والدولية للأندية وأهمها منافسات كرة القدم، ومن خلال ما يلي من فقراتنا نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول التردد، وكيفية ضبط الإحداثيات الخاصة بالقناة على جهاز الريسيفر لاستقبال القناة بأفضل مستوى من الجودة.

تردد قناة الكأس

تعتبر قناة الكأس القطرية واحد من بين أهم مجموعة القنوات المهتمة بعرض مختلف المنافسات التي تتم على الصعيدين المحلي والدولي، وتعد من أنواع الفضائيات المجانية، وسنعرض فيما يلي إحداثيات التردد التي من خلالها يتم بث أقوى إشارة لمزيد من الوضوح للقناة، وعرض الصورة من دون تشويش، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك نوضحه كالتالي:

• التردد: 12245

• معدل الاستقطاب: رأسي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كيفية ضبط القناة على الريسيفر

يمكنك أن تحصل على القناة، وتضمها لقائمة قنواتك المفضلة باتباع ما يلي من الخطوات القادمة:

• يمكنك الدخول للقائمة الخاصة بالريسيفر.

• انقر فوق تركيب هوائي.

• قم بإدخال الإحداثيات الخاصة بالتردد، والتي قد تم عرضها سلفًا.

• عليك تحديد اسم القمر الصناعي.

• الضغط الآن فوق زر بحث.

• بعد انتهاء البحث، ستجد القناة متاحة على جهاز الريسيفر

• من الممكن تقديم ترتيب القناة بعد ذلك بقائمة القنوات.

المباراة سيتم إطلاق صافرة البدء لها الساعة الثامنة 8 م بتوقيت مدينة القاهرة.

الجوائز المالية التي سيتم منحها للفريق الفائز

وسيتم منح الفائز بالمركز الأول مكافأة مالية تقدر بنحو مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، بينما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على مكافأة قدرها مليون دولار.