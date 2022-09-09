سوسييداد يفاجئ مانشستر يونايتد في معقله
تعرض مانشستر يونايتد إلى الخسارة بهدف دون رد على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني يوم الخميس ضمن دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في أول مباراة يلعبها كريستيانو رونالدو أساسياً منذ الخسارة أمام برينتفورد 4-0 الشهر الماضي.
وفاز مانشستر يونايتد في 4 مباريات محلية متتالية عقب تلك الهزيمة القاسيةكان رونالدو يجلس خلالها على دكة البدلاء، قبل أن يعود أساسياً يوم الخميس.
وسجل بريس مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعدما لمس البديل ليساندرو مارتينيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب تسديدة من المخضرم ديفيد سيلفا.
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