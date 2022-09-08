نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد والاتحاد في الدوري الجولة 3 والتشكيل وترقب نتيجة مباراة الرائد والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير العميد موعد مباراة الرائد والاتحاد، والمقرر لها أن تقام الجمعة 2022/09/09 على ملعب نادي الرائد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن، وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام الاتفاق، ويرغب في الفوز اليوم من أجل عدم الابتعاد مبكراً عن المنافسة على اللقب، بينما منافسة فريق الرائد قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق الوحدة، ويسعى لمواصلة الانتصار رغم علمه بصعوبة المباراة أمام الاتحاد، وفيما يلي تفاصيل اللقاء المرتقب الذي يلعب في نفس توقيت مباراة الهلال ضد الزمالك المصري على لقب كأس سوبر لوسيل بدولة قطر.

موعد مباراة الرائد والاتحاد في الدوري

18.00 : – السادسة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الرائد

حراسة المرمى : – مارسيلو جوروهي.

خط الدفاع : – أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمرو هوساوي.

خط الوسط : – طارق حامد، عبد الرحمن العبود، هنريكي، حمدان الشمراني.

خط الهجوم : – إيجور كونادو، رومارينهو.

التشكيل المتوقع للرائد ضد الاتحاد

حراسة المرمى : – سيليفيو لونج.

خط الدفاع : – محمد سالم، عبد الله الفهد، بابلو.

خط الوسط : – محمد فوزير، سلطان الفرحان، داميان يوكوفيتش، عوض خميس.

خط الهجوم : – اليكساندرو ميتريتا، جوليو تافاريس، رائد الغامدي.

ترتيب جدول دوري روشن 2023/2022

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 11 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 12 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 15 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

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القناة الناقلة الرائد والشباب

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات ssc، ولم يتحدد حتى ا؟لآن القناة الناقلة ومعلق اللقاء.

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