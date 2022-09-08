أرسنال يتجاوز زيورخ.. وروما يتعثر مجدداً

أرسنال يتجاوز زيورخ.. وروما يتعثر مجدداًافتتح أرسنال الإنجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على أفضل وجه، عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه زيورخ، يوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا تعادل أيندهوفن الهولندي 1 - 1 مع ضيفه بودو غليمت النرويجي.

وتقدم أرسنال عن طريق ماركينيوس في الدقيقة 17، لكن ميرليند كريزيو منح التعادل لمصلحة زيورخ في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز إدوارد نيكيتاه هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 62.

يذكر أن لاعبي الفريقين وقفوا دقيقة صمت حول دائرة المنتصف قبل انطلاق الشوط الثاني، حدادا على وفاة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فور إعلان نبأ الوفاة رسميا من قصر بالمورال.

وفي المجموعة الثالثة، عمق لودوغوريتس رازاغراد البلغاري من جراح ضيفه روما الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2 - 1، فيما تغلب ريال بيتيس الإسباني 2 - صفر على مضيفه هلسنكي الفنلندي.

وجاءت جميع أهداف لقاء لودوغوريتس وروما في الشوط الثاني، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا في الدقيقة 72، لكن إلدور شومورودوف أدرك التعادل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 86.

ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما عاد لودوغوريتس للتقدم من جديد، عقب تسجيل البريطاني غوستافو نوناتو سانتانا الهدف الثاني للفريق البلغاري في الدقيقة 88.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من محنة روما، الذي تعرض لهزيمة مذلة صفر - 4 أمام مضيفه أودينيزي في لقائه الأخير بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وفي المجموعة الثانية، حقق فناربخشه التركي فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في حين تغلب رين الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه آيك لارناكا القبرصي بنفس المجموعة.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في المجموعة الرابعة، حيث انتزع سانت جيلواز البلجيكي انتصارا ثمينا من ملعب مضيفه يونيون برلين، بعدما تغلب عليه 1 - صفر، في حين فاز سبورتنغ براغا البرتغالي 2 - صفر على مضيفه مالمو السويدي بنفس المجموعة.