نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كأس السوبر المصرى السعودى” مباراة الزمالك والهلال السعودي كاس لوسيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد فريق الزمالك المصري لخوض مباراة تنافسية مع فريق هلال السعودي، غدًا يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 الموافق 13 صفر 1444 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والتي من المقرر لها اللعب على أرض إستاد ملعب لوسيل في دولة القطر وهو إحدى الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022، ويتم التنافس خلال المباراة على حصد لقب كأس السوبر المصري السعودي، وكلا الفريقين سيشارك بصفته بطل محترفي الدوري بدولته، ففريق الزماك استطاع حصد لقب بطل الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الأخيرة، كذلك تمكن فريق الهلال السعودي من حصد لقب بطل دوري المحترفين السعودي.

القنوات الناقلة لمواجهة نادي الزمالك ونادي الهلال كأس لوسيل 2022

بالإضافة لما سبق فسيتم نقل مباراة الزمالك × الهلال السعودي المرتقبة، على قناة الكأس القطرية المفتوحة، كما أعلنت أيضًا شبكة قنوات بي ان سبورت beIN Sports الفضائية عن نقلها للمباراة بجودة HD عالية، كذلك سيتم تحليل المباراة بعد انتهائها من خلال استديوهات تحليلية تستضيف أكبر خبراء التحكيم والرياضيين ونجوم كرة القدم لتحليل المباراة المرتقبة.

بالأسماء قائمة الزمالك × الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي

وقد تم إعلان قائمة نادي الزمالك المصري الذي غادر أراضيها متوجه لدولة قطر استعدادًا للقاء المرتقب غدًا الجمعة وقد شملت القائمة وفق ما أعلنه مدرب النادي البرتغالي جوسفالدو فيريرا كالتالي:

أولًا لاعبي حراسة المرمى هم: محمد عواد، ومحمد نديم، والسيد عطية.

هم: محمد عواد، ومحمد نديم، والسيد عطية. بينما أسماء لاعبي خط الدفاع هم: محمود علاء، اللاعب محمد عبد الغني، ومحمد طارق، واللاعب حمزة المثلوثي، وعبدالله جمعة، واللاعب أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، واللاعب محمد عبد الشافي.

أيضًا أسماء لاعبي خط الهجوم : اللاعب سيف الجزيري، ويوسف أسامه نبيه، واللاعب إبراهيما نداي.

: اللاعب سيف الجزيري، ويوسف أسامه نبيه، واللاعب إبراهيما نداي. في النهاية أسماء لاعبي خط الوسط هم: اللاعب إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، واللاعب محمد أشرف روقه، وزكريا اوردي، واللاعب سيف فاروق جعفر، واللاعب سيد عبد الله نيمار، وأحمد سيد زيزو، واللاعب يوسف ابراهيم أوباما.

تشكيل فريق الهلال السعودي المتوقع لمباراة كاس لوسيل

كذلك لم يتم حتى الآن الكشف عن تشكيل فريق نادي الهلال السعودي أمام نادي الزمالك، ولكن يوجد تكهنات وتوقعات قوية من كبار الرياضيين بالعالم العربي كالتالي:

أولًا من المتوقع تغيب لاعب الدفاع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بسبب الإصابة.

في حراسة المرمى متوقع الاعتماد على اللاعب عبد الله المعيوف.

متوقع الاعتماد على اللاعب عبد الله المعيوف. كذلك في خط الدفاع متوقع اعتماد اللاعبين على محمد جحفلي، وعلي البليهي، واللاعب ياسر الشهراني، واللاعب سعود عبد الحميد.

متوقع اعتماد اللاعبين على محمد جحفلي، وعلي البليهي، واللاعب ياسر الشهراني، واللاعب سعود عبد الحميد. بينما في خط الوسط يأتي اللاعب سلمان الفرج، واللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، واللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

يأتي اللاعب سلمان الفرج، واللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، واللاعب البيروفي أندريه كاريلو. وفي خط الهجوم سيتم الاعتماد على اللاعب على النيجيري أوديون إيغالو، واللاعب سالم الدوسري، واللاعب المالي موسى ماريغا.

معلقين مباراة الزمالك والهلال السعودي 2022

في نفس السياق السابق ذكره فسيتم التعليق على المباراة من قبل المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي وكذلك حاتم بطيشة على الأون تايم سبورت، وسيتم التعليق من قبل المعلق الرياضي أحمد الطيب على قناة الكأس القطرية، كذلك سيقوم المعلق الرياضي سمير المعيرفي على قناة HD1 وقناة HD2 بالتعليق على المباراة، وعلى قناة بي إن سبورت سيقوم بالتعليق حسن العيدروس.