نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب والجزائر للناشئين .. موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والجزائر للناشئين اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. تقام بعدما فاز منتخب المغرب للناشئين أمام نظيره اليمن في الدور نصف نهائي من البطولة. ويتطلع أسود الأطلس في مباراة الجزائر اليوم لاقتناص فرصة الفوز بلقب بطل كأس العرب لهذا الموسم. خاصة وأن المنتخب المغرب تميز خلال منافساته في مباريات دور المجموعات بطابع تكتيكي في مجريات اللعب مع المنتخبات العربية التي واجهها. وفي غضون ذلك نتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب للناشئين و القنوات الناقلة.

مباراة المغرب والجزائر للناشئين

تترقب جماهير أسود الأطلس ومحاربو الصحراء نتيجة مباراة المغرب والجزائر للناشئين اليوم في نهائي كأس العرب 2022. لتحديد حاصد لقب المركز الأول والثاني في هذه البطولة العربية. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب تأهل إلى الدور النهائي بعد اقتناص فرصة الفوز أمام منتخب اليمن بنتيجة هدفين نظيفين. ليقابل مساء اليوم المنتخب الجزائري في مدينة وهران التي تستضيف فعاليات كأس العرب للناشئين هذا العام.

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب والجزائر للناشئين تقابلا في 13 مباراة ماضية بمختلف المسابقات والتي جمعت بين الرسمية والودية. وخلال هذه المباريات كانت النتائج كالتالي:

فاز المنتخب المغربي أمام الجزائر في 5 مباريات.

بينما نجح منتخب الجزائر للناشئين في الفوز في 3 مباريات.

وتعادل المنتخبان في 5 مباريات.

كانت آخر مباراة جمعت بين منتخب المغرب والجزائر للناشئين يوم 16 مارس 2022 ضمن منافسات دور مجموعات بطولة شمال افريقيا.

موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

ويحين موعد مباراة المغرب والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. والتي ستقام على ملعب السيق مساء اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري. حيث المقرر أن تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم المغرب في تمام الساعة 5:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 6:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم للناشئين

تنقل الكثير من القنوات الرياضية العربية مباراة المغرب والجزائر اليوم في نهائي كأس العرب للناشئين. حيث يأتي من أبرز القنوات الناقلة للمباراة. قناة الشارقة الرياضية وذلك بالإضافة إلى قناة المغربية الرياضية وقناة الجزائرية الرياضية التي تذيع أحداث المباراة مجانًا بجودة بث عالية HD من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة المغرب للناشئين ضد الجزائر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تفاصيل بطاقة مباراة المغرب ضد الجزائراليوم

المباراة منتخب المغرب ضد الجزائر البطولة نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 – في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة واليمن الملعب ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة الجزائرية الرياضية – قناة الشارقة الرياضية – قناة العراقية الرياضية

منتخب المغرب للناشئين

حقق منتخب المغرب للناشئين تقدمًا لافتًا خلال مبارياته التي خاضها بدور المجموعات والربع نهائي حتى وصل إلى الجولة النهائية من بطولة كأس العرب 2022. فقد فاز في مباراة الربع نهائي أمام منتخب مصر بنتيجة هدفين نظيفين. خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مستغانم مساء يوم الجمعة الماضية.

منتخب الجزائر للناشئين

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب الجزائر للناشئين والذي نجح في الفوز خلال مباراة الربع نهائي التي جمعته أمام المنتخب التونسي يوم الخميس الماضي. حيث فاز محاربو الصحراء أمام نسور قرطاج بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بنتيجة 3-1. وتغلب على المنتخب السعودي في مباراة النصف نهائي مساء يوم الإثنين الماضي بالفوز بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 5 – 4.