نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي عربي.. “الـَآن” موعد مباراة الجزائر والمغرب للناشئين اليوم في نهائي كأس العرب 2022 تحت 17 عام و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر والمغرب للناشئين اليوم في نهائي كأس العرب للناشئين والتي تجمع بين المنتخبين في ديربي عربي على الأراضي الجزائرية. فقد تأهل منتخب الجزائر للناشئين في مباراة النصف نهائي أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح 5-4 وذلك بعد انقضاء وقت المباراة الأصلي. بالإضافة إلى ذلك فقد نجح المنتخب الجزائري في الفوز أمام منتخب تونس في مباراة الربع نهائي بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. ليضرب موعدًا حاسمًا أمام منتخب المغرب للناشئين في نهائي بطولة كأس العرب 2022 تحت 17. وفي سياق ذلك يطمح كلا المنتخبين في التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ الناشئين منذ مشاركتهم خلال النسخ الماضية. والتي توج بها من قبل منتخب العراق ومنتخب السعودية والمنتخب التونسي.

موعد مباراة الجزائر والمغرب للناشئين اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الجزائر ضد المغرب للناشئين في نهائي كأس العرب 2022. مساء اليوم الخميس الموافق 8-9-2022. وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب. فيما سيكون موعد المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة الخامسة مساءً. وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة مساءً. أما موعد المباراة حسب توقيت الإمارات فسيكون في تمام الساعة السابعة مساءً. وذلك حسبما حدد الاتحاد العربي لكرة القدم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب اليوم في كأس العرب للناشئين 2022 ؟

نرصد لكم فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب للناشئين اليوم والتي هي كالتالي:

قناة الجزائرية الرياضية.

وأيضًا قناة الكأس القطرية.

كذلك ستقوم قناة أون تايم سبورت المصرية ببث المباراة بدون تشفير.

وقناة أبوظبي الرياضية 2 HD

والقناة الرياضية السعودية الأولى.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في كأس العرب للناشئين

نرصد لكم في الآتي جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام والتي تضم منتخب الجزائر وهي كالتالي:

الترتيب الفريق النقاط 1 منتخب الجزائر 9 2 منتخب السودان 6 3 منتخب الإمارات 1 4 منتخب فلسطين 1

مباراة الجزائر والمغرب للناشئين

وبعد خسارة منتخب اليمن والسعودية في لقاء النصف نهائي أمام المغرب والجزائر قرر الإتحاد العربي لكرة القدم الغاء مباراة تحديد المركز الثالث والتي كانت من المفترض أن تجمع بين اليمن والسعودية في بطولة كأس العرب للناشئين. وذلك بالرغم من أن مباراة المركز الثالث كانت تقام خلال النسخ الثلاث الماضية من البطولة إلا أن الاتحاد العربي قرر إلغائها بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب.

تاريخ مواجهات الجزائر والمغرب للناشئين

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر والمغرب للناشئين تحت 17 عام تقابل مسبقًا خلال 13 مباراة رسمية وودية. وخلال هذه المباريات نجح المنتخب المغربي في الفوز خمسة مباريات. في حين فاز منتخب الجزائر للناشئين في ثلاث مباريات فقط. وتعادل المنتخبان في خمسة مباريات أخرى. وفي السياق ذاته كانت آخر مباراة جمعت منتخب المغرب والجزائر يوم السادس عشر من شهر مارس الماضي 2022. وكانت ضمن مواجهات دور المجموعات في بطولة شمال أفريقيا للناشئين. والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.