بذكريات ثأرية.. موعد مباراة الهلال والزمالك كأس سوبر لوسيل المصري السعودي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والزمالك ، يستعد ملعب ستاد لوسيل في مدينة لوسيل القطرية (أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022 بدءًا من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل) لفتح أبوابه أمام الجماهير، يوم غدٍ الجمعة 9 سبتمبر 2022، من أجل استضافة واحدة من أقوى المباريات على الساحة العربية، والتي تجمع ناديا الزمالك والهلال ، في إطار بطولة كأس السوبر المصري السعودي ، والذي يجرى غالبًا بشكل سنوي، والذي أطلق عليه في العام الجاري كأس سوبر لوسيل ، وهو ما سيعد اختبارًا جديدًا لقدرات البلد العربي الأول المنظم لـ مونديال 2022 .

قبل شيء ، سنستعرض خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل والمعلومات المتاحة، إضافة إلى الكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الهلال والزمالك والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في كأس السوبر السعودي المصري ، وكذلك تاريخ مواجهات الهلال والزمالك .

مباراة الهلال والزمالك

قمة مصرية سعودية جديدة، تعيد إلى الأذهان ذكريات مواجهة الأهلي المصري والهلال السعودي ، في بطولة كأس العالم للأندية 2021 .

حيثما استطاع المارد الأحمر حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد انتصار تاريخي على الكتيبة الزرقاء السعودية.

وفي الوقت نفسه ، تذكر المواجهة الجديدة السعوديين، بفوز “شرفي” مثير على المنتخب المصري.

وذلك في ختام مباريات المنتخبين في كأس العالم 2018 ، إذ مُني الفراعنة بخسارة ثالثة بنتيجة (1-2).

كأس السوبر المصري السعودي

وبنظرة سريعة، نجد أن تاريخ بطولة كأس السوبر المصرية السعودية ، تعود إلى فكرة تبناها كلًا من الراحلين فيصل بن عبد العزيز رئيس رعاية الشباب السعودي، وسمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

النظام الأولي للبطولة كان ينص على إقامة مباراتين، إحداهما في المملكة العربية السعودية والأخرى في مصر.

حيثما يلعب بطلي الكأس في الدولتين، على بطولة كأس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في السعودية.

بينما يخوض بطلي الدوري، مواجهة على كأس الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز في مصر.

هذا، وتشمل جوائز البطولة إجمالًا مليون ريال، يحصد الفائز باللقب 750 ألفًا منها.

وقد صممت الكأس الخاصة بـ Saudi-Egyptian Super Cup في إيطاليا.

تاريخيًا، أقيمت 3 نسخ من البطولة، في أعوام 2001 و2003 و2018 ، وتوقفت في سنوات عديدة لارتباطات الأندية والمنتخبات في كلا البلدين.

تمتعت الأندية السعودية بأفضلية بسيطة على صعيد التتويجات، بعد الفوز بـ3 ألقاب، مقابل لقبين للأندية المصري.

فيما يلي، نستعرض سجل بطولات كأس السوبر السعودي المصري والأندية المتوجة بها:

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، صاحب اللقب الاستثنائي المثير في النسخة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022/2021 .

والذي أهله بالطبع لبلوغ كأس السوبر السعودي المصري .

حيثما تمكن الزعيم من حصد لقب الدوري الـ18 في تاريخه بالأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

بعدما جمع 67 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن العميد الاتحادي، الذي تعرض لتراجع كبير قبل نهاية المشوار.

أما في الموسم الحالي، فالموج الأزرق يعتلي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي 2023.

وذلك بعد أن حصد العلامة الكاملة في 3 مباريات وصافي (5) أهداف.

حيثما فاز AlHilal Saudi Club على أندية الخليج (2-0) والفتح والفيحاء على الترتيب.

على الصعيد التاريخي ، شارك كبير آسيا مرتين من قبل في كأس السوبر السعودي المصري .

فاز خلاله بلقب وحيد، إثر فوز على الإسماعيلي بهدف ذهبي بنتيجة (2-1)، في نسخة 2001 من البطولة.

بينما خسر من أمام الزمالك في الطبعة الأخيرة 2018، وبنفس نتيجة الموسم الأول (1-2).

نادي الزمالك

من جهة أخرى ، يشارك نادي الزمالك المصري في منافسات كأس السوبر ، بصفته بطلًا للدوري المصري.

والذي نجح في تحقيقه بعدما حصد 77 نقطة، وبصافي 6 نقاط عن وصيفه بيراميدز.

إضافة إلى فارق 7 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي.

كما تمكن الـ Zamalek SC من الظفر بلقب هداف البطولة عبر لاعبه الدولي أحمد سيد زيزو برصيد 19 هدفًا.

وفي موسم مميز أيضًا، نجح الفارس الأبيض في حصد لقب كأس مصر 2021/2020 .

حيثما نجح في التغلب على غريمه التقليدي الأهلي.

أما على مستوى مشاركات مدرسة الفن والهندسة في كأس السوبر المصري السعودي ، فقد خاض مشاركتين.

إذ شارك في نسختي 2003 و2018 ، بصفته بطلًا لكأس مصر.

تمكن من الفوز باللقبين، وبنتيجة واحدة (2-1) على كلًا من اتحاد جدة والهلال على الترتيب.

إلا أن انتصار القلعة البيضاء على النمور “الاتحاد” جاء بركلات الترجيح، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

تاريخ مواجهات الهلال والزمالك

على صعيد المواجهات التاريخية بين Al Hilal Saudi Club vs Zamalek SC ، فوفق مع رصدناه في “ثقفني”، جمعت الفريقين إجمالي 5 مواجهات.

بينهم مواجهة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري ، و3 لقاءات في دوري أبطال العرب ، ومباراة ودية واحدة.

فاز الزمالك في 3 مباريات، بينما حقق الهلال الفوز في لقاء وحيد.

كما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة واحدة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الهلال أمام الزمالك ، أحرز الفارس الأبيض 8 أهداف، بينما سجل الموج الأزرق 6 أهداف.

علاوة على ذلك ، كانت أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين العريقين، هي فوز الزمالك (3-2).

حدث هذا خلال مواجهة تحديد المركز الثالث في دوري أبطال العرب 2004 .

وهي النسخة التي توج نادي الصفاقسي التونسي بلقبها على حساب الإسماعيلي المصري.

بعدما فاز بركلات الترجيح (4-3)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

مثلت تلك النتيجة أكبر انتصار لـ الزمالك ضد الهلال في تاريخ لقاءات الجانبين.

بينما كان الفوز الوحيد لـ الهلال ضد الزمالك بنتيجة (2-0).

وهو ما حدث في لقاء الذهاب من دور المجموعات، في دوري أبطال العرب 2004 .

موعد مباراة الهلال والزمالك والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة مواجهة كأس سوبر لوسيل 2022 ، مساء الجمعة، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

إضافة إلى ذلك، وبشأن حكم مباراة الهلال والزمالك ، فسيكون الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم، وفق ما أعلنه الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث نهائي كأس السوبر المصري السعودي ، عبر قناتي beIN Sports HD و beIN Sports 1 HD Premium ، إلى جانب قنوات الكأس القطرية من خلال قناتي Alkass One HD و Alkass Two HD ، وكذلك قناة ON Time Sports المصرية، والقنوات الرياضية السعودية KSA Sports 1 HD .

وعن معلق مباراة الهلال والزمالك ، فهم المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس عبر بي إن سبورت، والعماني خليل البلوشي والمصري أحمد الطيب على قناة الكأس، بالإضافة إلى المصريين حاتم بطيشة ومدحت شلبي على أون تايم سبورت.

