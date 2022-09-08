نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل والقنوات الناقلة Zamalek vs Al Hilal في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلن موعد مباراة الزمالك والهلال، سوف ينطلق الزمالك المصري مع نظيره والهلال السعودي بمقابلة حاسمة من مباراة كرة القدم على أرض ملعب لوسيل لكأس السوبر لوسيل، وتكون هذه الانتقال الحاسمة للإعلان عن بداية مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي في كأس السوبر لوسيل التي يتم تحديد موعدها من خلال اللجنة العليا للمشاريع والإرث، سوف تقابل الفريقين ويمكن التعرف على تفاصيل موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي، وأيضا القنوات الناقلة لهذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة الزمالك و الهلال السعودي

إليكم موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي بالتوقيت المصري والسعودي والإماراتي:-

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي يتوجه الفريقين في يوم الجمعة القادم الموافق التاسع من سبتمبر 2022، سوف يتقابل الفريقين معا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والسعر العاشرة بتوقيت دبي .

وسوف ينال كلا من الفريقين في المباراه مليون ونصف دولار أمريكي للفريق الفائز وينال الفريق الخاسر مليونا.

التشكيل المتوقع للزمالك المصري

استعدادات موعد مباراة الزمالك الهلال السعودي والمتوقع من تشكيل نادي الزمالك المتوقع كما يلي:-

حراسة المرمى:اللاعب محمد عواد

الدفاع: اللاعب حمزة المثلوثي واللاعب حسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح.

الوسط: اللاعب أمام عاشور واللاعب محمد عبد الغني واللاعب أحمد سيد زيزو واللاعب سيد نيمار واللاعب يوسف أوباما.

الهجومية :اللاعب سيف الدين الجزيرى.

سوف يشارك فيها المباراة زكريا الوردي واللاعب ابراهيما نداي في المباراة وذلك اللاعبان منضمان حديثا إلى الفريق منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

موعد المباراة بين الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي، سوف يتم نقل المباراة ضمن فعاليات كأس السوبر لوسيل، وتكون على شاشة قناة “بي ان سبورتس الرياضية” المفتوحة مجانا، حيث يكون هناك استقبال القناة على الجهاز الاستقبال من خلال ضبط البيانات التردد التالية:-

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة مجانا

القمر الصناعي: نايل سات

رقمي التردد للقناة: 12604 هيرتز

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل تردد : 8PSK

إشارة ارسال البث: DVB-S2

في الختام لقد تحدثنا عن موعد مباراة الزمالك والهلال والتشكيل المباراة لنادي الزمالك والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي .