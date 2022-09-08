موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، الفريق الأول لكرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد في الجولة الأولي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2022-2023 على أرضية ملعب ولد ترافورد معقل الشياطين الحمر

ويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام ريال سوسيداد بعد سلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات السابقة من الدوري الإنجليزي والتي كان أخرها الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقاقبل هدف في الجولة الماضية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي: