عاجل.. قرار حاسم من سامي قمصان في الأهلي.. جاب الناهية التفاصيل من هنا

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قرار حاسم من سامي قمصان في الأهلي اليوم

رياض - احمد صلاح - اصدر سامي قمصان المدير العام للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي قرار حاسم، وهي من أبرز الأشياء التي اتخذها في الساعات القادمة للحفاظ على مستوى الفريق، وشجعه عليها الجميع حالياً.

وأصدر سامي قمصان قرار بعودة التدريب الجماعي من يوم الأحد القادم، وذلك استعداداً إلي الموسم القادم بدلاً من يوم الجمعة، وسوف يعقد اجتماع مع الجهاز الطبي للفريق الأول ليتسلم تقرير بحالة المصابين قبل العمود إلى التدريبات نهائياً في الساعات القليلة القادمة.

وحرص أيضاً على رسم خارطة إعداد الفريق، وذلك حتى يتسلم المدير الفني الجديد من المهام الخاصة بعمله في الساعات الأخيرة القادمة، ويكشف الخطيب في الساعات القادمة عن خارطة طريق لتصحيح مسار بعد أن خرج وهو خالي الأمل من بطولات الموسم الفائت.