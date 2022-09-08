نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن./ هنا موعد مباراة الشباب والطائي دوري روشن من يتصدر الدوري بداية الجولة 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والطائي في بداية مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن 2023، الليوث يتأهبون لالتهام نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب الدوري، في ظل غياب الزعيم المشغول بمباراة كأس سوبر لوسيل في قطر ضد الزمالك المصري، اللقاء المقرر أن يستضيفه ملعب الملز لن يكون سهل لأصحاب الأرض، خاصة أن المنافس يقدم بداية رائعة في المسابقة بعد أن حقق انتصارين متتاليين جعلته يحتل المركز الخامس في الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر الهلال، متابعي ثقفني داخل المملكة سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة، وطريقة حجز التذاكر وكافة التفاصيل فتابعونا.

مباراة الشباب ضد الطائي في دوري روشن

طرح فريق الشباب تذاكر مباراة الشباب ضد الطائي للجماهير الشبابية وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 10 ريال للأفراد والعائلات والتذاكر المميزة للشخصيات الكبرى بسعر 300 ريال، ودعت إدارة الشباب الجماهير للحضور ومؤازرة الفريق في مشواره نحو الحصول على اللقب الغائب عن خزائن الليوث منذ فترة كبيرة، “ليوث المدرجات .. الوعد الملز” تحفيز الجماهير للمباراة وتشجيع الشباب.

موعد مباراة الشباب والطائي في الدوري

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين،ـ العراق.

تعرف على ترتيب دوري روشن قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 2 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

القنوات الناقلة

تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر شاشة قناة SSC HD 1/ SSC HD 5ـ ولم تحدد القناتين معلق اللقاء حتى الآن وسنوافيكم بأسماء المعلقين فور إعلان القنوات عنهم.

مباراة الشباب ضد الطائي

تعتبر مباراة الشباب ضد الطائي الليلة هي المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين في دوري المحترفين في المباراتين السابقتين فاز الشباب في مباراة وحل التعادل في نتيجة مباراة أخرى ولم يفوز الطائي بأي مباراة حتى الآن.

موعد مباراة الشباب والطائي

المباراة الشباب * الطائي البطولة دوري روشن الجولة 3 الموعد والتوقيت اليوم الخميس الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الملز القنوات الناقلة SSC HD1/SSC HD5

التشكيل المتوقع للشباب ضد الطائي