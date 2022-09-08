أتلتيكو مدريد يخطف فوزاً قاتلاً أمام بورتو

أتلتيكو مدريد يخطف فوزاً قاتلاً أمام بورتوحقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً وقاتلاً على نظيره بورتو، بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وسجل ماريو هيرموسو هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 91، في حين تعادل بورتو من ركلة جزاء عن طريق ماتيوس أوريبي في الدقيقة 96.

وفي الدقيقة 90+10 سجل أتلتيكو مدريد هدف الفوز عن طريق أنطوان جريزمان.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بجانب كلوب بروج، بينما تجمد رصيد بورتو بدون نقاط في المركز الثالث بجانب ليفركوزن.