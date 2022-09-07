نابولي يصعق ليفربول في دوري الأبطال
تكبد نادي ليفربول هزيمة قاسية على يد نابولي بأربعة أهداف لهدف واحد في مباراة جمعت الفريقين يوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
ورفع نابولي رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بجانب أياكس الذي يملك 3 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفربول بدون نقاط بجانب رينجرز.
وسجل نابولي هدف التقدم عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، ثم أهدر فيكتور أوسيمين ركلة جزاء لصالح نابولي في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 31 سجل نابولي هدف ثاني عن طريق أندري أنغويسا، في حين سجل جيوفاني سيميوني هدف ثالث في الدقيقة 44 فور نزوله كبديل.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل نابولي هدف رابع عن طريق بيوتر زيلينسكي، في حين سجل لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49.
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