أياكس يتجاوز رينجرز.. وسبورتنغ يتألق

أياكس يتجاوز رينجرز.. وسبورتنغ يتألقتغلب أياكس الهولندي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي برباعية دون رد، في مباراة جمعت الفريقين يوم الأربعاء ضمن افتتاح مشوارهما في المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية الفريق الهولندي، إدسون ألفاريز، وستيفن برغيوس "هدفين"، ومحمد قدوس في الدقائق 17، 32، 80، و33 على الترتيب.

وحصد أياكس بذلك أول ثلاث نقاط لها لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مؤقتا، التي تضم أيضا نادي ليفربول، وصيف بطل النسخة الماضية ونابولي.

وفي المباراة الأخرى، حقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يصدم سبورتنغ منافسه الألماني، الذي يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عقب تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بأهدافه الثلاثة في الشوط الثاني.

وافتتح الأيرلندي الشمالي ماركوس إدواردز التسجيل لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميلاه فرانشيسكو ترينكاو ونونو سانتوس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي في الدقيقتين 67 و82 على الترتيب.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها فرانكفورت، منذ هزيمته المذلة 1 - 6 أمام ضيفه بايرن ميونخ في افتتاح لقاءات الفريقين بالموسم الحالي لبطولة الدوري الألماني في الخامس من أغسطس الماضي.