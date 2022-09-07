نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والزمالك بتوقيت السعودية في كأس لوسيل السوبر المصري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال والزمالك بتوقيت السعودية في كاس لوسيل في بطولة السوبر المصري السعودي والمقامة في قطر، حيث يسعى كلا من الزمالك والهلال السعودي إلى تحقيق بطولة جديدة في ظل إستعدادات قطر لإستضافة كأس العالم وهو الأمر الذي يجعلها تقوم بتجربة حية لإجراءات التأمين والتنظيم الخاصة بكأس العالم على ملعب لوسيل وهو الملعب الذي يشهد مباريات هامة في كأس العالم أبرزها السعودية والأرجنتين وكذلك نهائي كأس العالم خاصة وأنه واحد من أكبر الملاعب في قطر.

موعد مباراة الهلال والزمالك بتوقيت السعودية

موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك بتوقيت السعودية: التاسعة مساء .

موعد مباراة الهلال السعودي والزمالك بتوقيت مصر: الثامنة مساء .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل

من المرتقب أن تقوم قناة bein sports بنقل مباراة الهلال السعودي والزمالك في كأس لوسيل في السوبر المصري السعودي في واحدة من المباريات القوية كما تنقل قناة Ontime sports المباراة والتي يسعى خلالها الهلال السعودي إلى الفوز على الزمالك في تلك المواجهة خاصة وأن الفريق السعودي يضم عددا من الوجوه القوية والقادرة على صنع الفارق.

في المقابل يدخل الزمالك مباراة الهلال وعينه على الفوز من أجل مواصلة الأرقام غير الإعتيادية له هذا الموسم بعد اجلمع بين بطولتي الدوري المصري وكأس مصر على حساب الغريم التقليدي، الأهلي المصري والذي خرج خالي الوفاض من هذا الموسم، ويسعى الزمالك للفوز على الهلال في ظل وجود أحمد سيد زيزو وهو واحدا من أقوى اللاعبين والذي تعول عليه الجماهير البيضاء كثيرا.

قائمة الزمالك في مباراة الهلال السعودي

كان الزمالك قد أعلن من خلال المدير الفني له عن 23 إسم من اللاعبين المشاركين في مباراة الهلال السعودي، وجاء محمد عواد ونديم والسيد عطية في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع جاء كلا من الونش ومحمود علاء وعبد الغني ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وعبد الشافي.

وفي خط الوسط جاء كلا من إمام عاشور وزكريا الوردي وروقة وأوباما وشيكابالا وزيزو وسيف فاروق جعفر ونيمار، وفي خط الهجوم جاء كلا من إبراهيما نداي وسيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

في المقابل يدخل الهلال السعودي بكامل كتيبته من أجل تحقيق الفوز على الزمالك وتعويض الخسارة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية الماضية.