نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة ضمن أحداث كأس لوسيل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي الإعلان عن موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة، حيث تجري وقائع المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره نادي الهلال السعودي ضمن أحداث كأس لوسيل في مباراة المواجهة الودية، التي تنسق من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر. قبل انطلاق بداية المونديال في شهر نوفمبر المقبل، حيث يتخلل الافتتاح حفل كبير سيحييه الميجا ستار عمرو دياب، وذلك بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الحالي.

سر اختيار الزمالك والهلال السعودي لمباراة كأس لوسيل

تم اختيار نادي الهلال الذي تم تتويجه بلقب بطولة الدوري السعودي إلى جوار نادي الزمالك بعدما تم حصوله على لقب بطولة الدوري المصري لنفس الموسم، للمرة الرابعة عشر طيلة تاريخه، من أجل خوض كأس سوبر لوسيل، ومن المنتظر أن يحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الحائز على لقب الوصيف على مبلغ مليون دولار.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

تجري أحداث مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال الجمعة 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

بعد هذا الموعد هو النهائي بعدما كانت هناك محاولات من أجل تقديم المباراة لمدة ساعة.

الكأس القطرية المفتوحة هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وتوفر تغطية شاملة تضم فقرات فنية تسبق المباراة بوجود نجوم الكرة العربية ولقاءات مع الجماهير.

كما صرحت شبكة قنوات بي إن سبورت مؤخرًا عن نقلها فعاليات المباراة بوجد نجوم خبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية وخبراء التحكيم.

أهم المعلومات عن استاد لوسيل المونديالي