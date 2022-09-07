موعد مباراة الجزائر والمغرب نهائي كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الجزائر والمغرب نهائي كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، سيكون ملعب السيق بالجزائر مسرحاً لإقامة مباراة الجزائر والمغرب في إطار نهائي بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة حيث ستقام المباراة في أجواء جماهيرية وفي ديربي مغاربي خالص تجمع بين الشقيقين الجزائر والمغرب مساء يوم الخميس الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

نهائي كأس العرب للناشئين 2022

واستطاع المنتخب المغربي بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس العرب للناشئين تحت سبعة عشر سنة بعد أن تمكن من الفوز على منتخب مصر بهدفين نظيفين في مباراة دور ربع النهائي، ومن ثم استطاع ناشئو أسود الأطلس من الفوز منتخب اليمن بهدفين دون رد في مباراة نصف نهائي البطولة، ليتأهل بذلك المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022.

بدوره فاز المنتخب الجزائري على منتخب تونس في مباراة ربع نهائي كأس العرب للناشئين بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتمكن المنتخب الجزائري من عبور المنتخب السعودي بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة لصالح المنتخب الجزائري، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليكون المنتخب الجزائري صاحب الضيافة في هذه البطولة أحد طرفي المباراة النهائية.

موعد مباراة الجزائر والمغرب نهائي كأس العرب للناشئين

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 قد أعلنت عن موعد إقامة مباراة نهائي كأس العرب للناشئين 2022 والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر والمغرب، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب؟

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة نهائي كأس العرب للناشئين 2022 بين الجزائر والمغرب مساء يوم الخميس عبر شاشة قناة الجزائرية الشبابية السادسة، فيما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة الرياضية المغربية الثالثة، كما ستقوم قناة الكأس الرياضية الأولى بنقل أحداث مباراة نهائي كأس العرب للناشئين 2022 عبر شاشتها على الهواء مباشرة، فيما ستقوم قنات: الشارقة الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، ونايل سبورت بنقل مباراة الجزائر المغرب لكافة السادة المتابعين.